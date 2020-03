POL-LIP: Kreis Lippe/Oerlinghausen-Helpup. Bankangestellte und Taxifahrerin vereiteln gemeinsam Enkeltrick.

Polizei Lippe

In den letzten Tagen haben Betrüger abermals versucht, vornehmlich ältere Lipperinnen und Lipper, um ihr Geld zu bringen. Am Telefon gaben sie sich als Enkel, Freunde oder Polizisten aus. Ein Sachverhalt, bei dem es zu einer Schädigung eines Opfers kam, wurde der Polizei nicht bekannt. Montagmorgen rief eine Betrügerin eine 85-jährige Frau aus Helpup an. In dem von der Täterin geschickt geführten Telefonat gab sie sich als Freundin einer Tochter der älteren Dame aus, die dringend Geld für einen Autokauf benötige. Man verabredete die Übergabe von 20.000 Euro. Die 85-Jährige rief sich ein Taxi und fuhr damit zu ihrem Geldinstitut. Bereits auf der Anfahrt roch die 41-jährige Taxifahrerin den Braten und gab in der Bank einen entsprechenden Hinweis. Auch die Mitarbeiterin des Geldinstituts hatte Bedenken, so dass die Polizei auf den Plan gerufen wurde und eine Geldübergabe an die Betrügerin letztendlich verhindert werden konnte. Diese Täter werden auch zukünftig versuchen, das Ersparte von anderen Menschen zu ergaunern. Eine Möglichkeit, um sich vor dieser Art des Betrugs zu schützen, ist eine Vereinbarung mit seiner Hausbank oder Sparkasse zu treffen. Hier sind Absprachen möglich, dass ab einem bestimmten Alter und/oder einer bestimmten Bargeldsumme nur nach einem Rückruf unter einer vorher vereinbarten Telefonnummer (Kinder, Enkel, Neffen, Freunde) die Summe ausgezahlt wird. Sprechen Sie bitte mit Ihren Angehörigen und treffen derartige Vereinbarungen, um sich und Ihre Eltern oder Großeltern vor dieser Art des Betrugs zu schützen!

