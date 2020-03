Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Graffiti am Gebäude.

Lippe (ots)

Unbekannte beschmierten eine Wand der Sporthalle an der Grundschule am Alt-Sylbacher-Weg und verursachten damit Sachschaden. Über das vergangene Wochenende hinweg sprühten die Täter einen zirka 1x2 Meter großen Schriftzug in schwarzer Farbe auf die Fassade. Ihre Hinweise zu der Sachbeschädigung richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05222 98180.

