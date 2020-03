Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen ...

Lippe (ots)

... haben zwei Mädchen am Montagabend. Die 13- und 15-jährigen Kinder blendeten aus einer Wohnung heraus den Fahrzeugverkehr auf der Residenzstraße und der Danziger Straße mit einem Laserpointer. Dadurch kam es in mindestens einem Fall fast zu einem Verkehrsunfall. Das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen bittet darum, dass sich weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer unter der Rufnummer 05222 98180 melden mögen, die zwischen zirka 18 Uhr und 19:30 Uhr in dem Bereich geblendet wurden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell