Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Hochwertiges E-Bike von Autoträger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

In den Mittagsstunden des 18.08.2019 entwendeten Unbekannte ein hochwertiges E-Bike vom Trägersystem eines Pkw in Bad Honnef: In dem Zeitraum zwischen 13:30 und 14:15 Uhr machten sich die Täter an dem Trägersystem des im Bereich der Rheinpromenade (Parkplatz Grafenwerth) abgestellten Autos zu schaffen. Nach der Spurenlage öffneten die Unbekannten neben dem Sicherungssystem des Fahrradträgers auch ein weiteres Schloss gewaltsam und entwendeten dass

grau-schwarze E-Bike Kalkhof Image XXL B 8.

Nach der erfolgten Anzeigenaufnahme hat die "EG Bike" die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden.

