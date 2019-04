Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bei Zusammenstoß verletzt

Velen (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Velen ereignet hat. Eine 19 Jahre alte Rekenerin befuhr gegen 15.30 Uhr die Straße Dieks Wall in Richtung Velener Straße. Auf der Kreuzung mit dieser stieß sie mit dem Fahrzeug eines 18 Jahre alten Veleners zusammen, der von der Industriestraße weiter in Richtung Volbertskamp fahren wollte. Ein Rettungswagen brachte die Rekenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

