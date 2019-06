Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrerin nach Unfall auf der L361 schwer verletzt

Grevenbroich-Busch (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Grevenbroich war am Sonntagmorgen, gegen 10:45 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Landstraße 361 zwischen den Ortschaften Grevenbroich-Kapellen und Busch in Fahrtrichtung Korschenbroich unterwegs. Sie befuhr zunächst den Seitenstreifen der L361, als sie in Höhe der Ortschaft Busch aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad nach links auf die Fahrbahn geriet. Dabei wurde sie durch einen nachfolgenden, in gleicher Richtung fahrenden, 64-jährigen Mann aus Ratingen erfasst, welcher die L361 mit seinem Motorrad der Marke BMW befuhr. Durch die Kollision und dem damit verbundenen Sturz erlitt die 79-jährige Seniorin schwere Kopfverletzungen und wurde nach rettungsmedizinischer Erstversorgung am Unfallort in eine Spezialklinik nach Düsseldorf gebracht. Ärztlichen Aussagen zufolge kann Lebensgefahr für die Rentnerin derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 64-jährige Motorradfahrer kam zum Glück mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Das Fahrrad der Seniorin wurde bei dem Unfall stark beschädigt und wurde durch die Polizei sichergestellt. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der betroffene Bereich der L361 in Teilen gesperrt. Dadurch kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. (Po.)

