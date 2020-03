Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Dienstag brachen Unbekannte zwischen zirka 17 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Paulinenstraße ein. Nach dem Aufhebeln eines Fensters durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Wertgegenständen. Sie wurden in Form von Bargeld, einer Sony-Kamera sowie eines Tablets der Marke Lenovo fündig. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

