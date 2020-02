Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tatort Lissendorf

Bild-Infos

Download

Lissendorf (ots)

In der Nacht von Dienstag, 11.02.2020, auf Mittwoch, 12.02.2020, kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße in Lissendorf.

Vermutlich gelangten der oder die Täter im Bereich der Brücke zwischen Lissendorf und Birgel zum Tatobjekt.

Im weiteren Verlauf wurde dann ein Kellerfenster am Tatobjekt aufgebrochen und die Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht.

Aktuell kann die genau Schadenshöhe noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere im Hinblick auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe, sind entweder telefonisch (06551/9420), oder per E-Mail (pipruem@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Prüm zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942 25

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell