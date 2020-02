Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Waxweiler Am Mittwoch, den 12.02.2020 gegen 17:30 Uhr befährt eine Reisegruppe mit insgesamt 16 Personen in 2 Kleinbussen die A60 aus Richtung Belgien kommend in Fahrtrichtung Bitburg. Kurz vor der Abfahrt Waxweiler kommt der 24-jährige koreanische Fahrzeugführer des vorausfahrenden Kleinbuses aufgrund winterglatter Fahrbahn und Sommerreifen ins Rutschen und prallt in die rechtseitige Leitplanke. Anschließend schleudert er über die Fahrbahn und prallt mit der linken Fahrzeugseite gegen die dortige Mittelleitplanke. Hier kommt das Fahrzeug zum Stehen. Die A60 musste zeitweise voll gesperrt werden. Da zunächst von mehreren Verletzten ausgegangenen wurde, wurden alle verfügbaren Rettungskräfte verständigt und zur Unfallstelle entsandt. Zum Glück wurde jedoch kein Fahrzeuginsasse durch den Unfall verletzt. Die Sperrung wurde gegen 19:30 Uhr aufgehoben. Im Einsatz waren die Feuerwehren Prüm, Niederprüm und Feuerscheid mit ca. 30 Mann. Des Weiteren war das DRK mit ca. 30 Personen vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Weiterhin befanden sich Kräfte der AM Prüm und der PI Prüm vor Ort.

