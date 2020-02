Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Autofahrer versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Bitburg (ots)

Am Dienstagabend um 19.30 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizeiinspektion Bitburg in Oberweis einen PKW zu einer Verkehrskontrolle anzuhalten. Als der 21 Jahre alte Fahrer des Wagens erkannte, dass er gestoppt werden sollte versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Dazu fuhr er mit sehr hoher Geschwindigkeit über die B 50. Dabei kam es durch den Flüchtenden zu riskanten Überholvorgängen anderer Verkehrsteilnehmer. In Höhe von Utscheid/Neuhaus wurde der flüchtende PKW durch die Polizisten eingeholt und gestoppt. Bei dem Fahrzeugführer wurde wegen des Verdachts einer Betäubungsmittelbeeinflussung eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg.

