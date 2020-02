Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Bitburg (ots)

Die Bewohner eines Einfamilienwohnhauses in der Philipp-Reis-Straße in Bitburg mussten am Sonntag nach einem Wochenendtrip erschrocken feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen worden war, indem der oder die Täter eine Balkontür aufhebelten. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht und Schmuck, Bargeld und eine Fotokamera entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg unter der Rufnummer 06561-9685-0 in Verbindung zu setzen.

