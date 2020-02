Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall-Geschädigter gesucht

Bitburg (ots)

Am Montagmorgen meldete sich eine 59 Jahre alte Frau bei der Polizeiinspektion Bitburg. Sie teilte mit, dass sie bereits am vergangenen Freitagabend mit ihrem PKW im Karenweg in Bitburg bei einem Rangiervorgang gegen ein parkendes Auto gestoßen sei. Bei einer sofortigen Überprüfung habe sie keine Schäden an den Fahrzeugen feststellen können. Im Nachgang habe die Mitteilerin allerdings an ihrem Wagen eine Beschädigung festgestellt, die durch den Zusammenstoß verursacht wurde. Demzufolge könnte an dem angestoßenen PKW auch ein Schaden entstanden sein. Es soll sich hierbei um einen weißen PKW Audi handeln. Der mögliche Geschädigte meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg.

