POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag den 06.02.2020, gegen 14:30 Uhr, kam es im "Musweiler Weg" in Großlittgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein kleiner weißer LKW ( 7,5 - 12 to.) mit dem Kennzeichenfragment "MYK" (Landkreis Mayen-Koblenz) rangierte dort, touchierte dabei eine Mauer und beschädigte diese.

Insbesondere an die Einwohner der Ortsgemeinde Großlittgen ergeht die Frage, wer von einem entsprechenden Fahrzeug zur Tatzeit beliefert wurde?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 - 9260 entgegen.

