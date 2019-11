Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlussheim, Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz, Zeugen gesucht!

Altlussheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Opfer eines Trickdiebs wurde am Freitagvormittag ein 76-jähriger Rentner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Lanzstraße.

Gegen 10:45 Uhr sprach ein Unbekannter den Senior an und fragte, ob er ihm eine 2-Euro-Münze wechseln könne. Während der Mann seine geöffnete Geldbörse in der Hand hielt und im Münzfach nachschaute, griff der dreiste Dieb in den Geldbeutel und stahl einen 20-Euro-Schein.

Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 35 bis 45 Jahre alten Mann, etwa 175 cm groß, leicht korpulent, braunes Haar, mitteleuropäischer Phänotyp, Ohrstecker links, sprach deutsch mit leicht osteuropäischem Akzent und war mit einer braunen Jacke mit Reißverschluss bekleidet.

Zeugen die Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können, aber auch weitere Geschädigte, werden gebeten, die Polizei unter 06205/2860-0 anzurufen.

