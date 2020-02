Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Sonntag, 9. Februar 2020

Daun (ots)

Ereignis: Einbruchsdiebstahl

Ort: Wirtschaftsweg zwischen Wiesbaum und Mirbach

Zeit: 07.02.2020, 14.00 h und 08.02.2020, 08.45 h

Im oben genannten Zeitraum wird in eine kleine Lagerhalle auf einem Wirtschaftsweg zwischen Mirbach und dem Industriegebiet Wiesbaum eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebeln das Hallentor mit einem Stück Holz ca. 20 cm weit auf und gelangen so in das Innere der Halle. Das Tor wird hierdurch erheblich beschädigt. Aus der Halle werden Schraubendreher und Hämmer entwendet. Im Außenbereich wird zudem die Batterie eines Traktors abgeklemmt und entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun.

