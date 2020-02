Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zur Sicherheit

Prüm (ots)

Freitagnachmittag. Wochenende. Zeit für die Familie. Gemeinsam zu Hause sein. Sicher sein.

Die Polizei richtete auf der B 410 - unmittelbar vor dem Ortsteil Niederprüm - eine Kontrollstelle ein. Und dann - am frühen Abend - eine weitere Kontrollstelle mitten in der Stadt. In der Kalvarienbergstraße. Direkt vor der Grundschule.

Der Hintergrund: Verhinderung von Einbrüchen.

Beamte der Polizeiinspektion Prüm und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik reagierten erneut auf Einbrüche im vergangenen Monat. Hier bei uns. Im Prümer Land.

Die Polizei in der Abteistadt setzt weiter auf Präsenz, Prävention und Kontrolle.

Denn eines steht fest: Nach einem Einbruch ist es zu spät. Die Polizei Prüm will Taten verhindern, bevor sie passieren.

Sicher zu Hause. Darauf haben Sie einen Anspruch. Jederzeit.

Polizeiinspektion Prüm- Presse

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



06551-942 25

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich