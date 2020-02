Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von zwei Fußballtoren

Daun-Weiersbach (ots)

Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 07.02.2020 mitgeteilt wurde, wurde bereits am 31.01.2020 der Diebstahl von zwei Fußballtoren von einem Privatgrundstück im Bereich der Straße "Am Sonnenhang" in Daun, Stadtteil Weiersbach festgestellt.

Hier begaben sich bisher unbekannte Täter vermutlich unter Nutzung eines Fahrzeuges zwecks Abtransportes der beiden Tore

- Tor, Marke FORZA, Maße 2,40m x 1,80m aus Kunststoff - Tor, Maße 1,80m x 1,20m, aus dünnen Metallrohren

auf das Grundstück der Geschädigten und entwendeten eben diese.

Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige Feststellungen im Zusammenhang mit der Tat dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



