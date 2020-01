Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zum Arbeiten nach Deutschland

Bautzen (ots)

...wollten am 15. Januar 2020 zwei ukrainische Männer im Alter von 32 und 35 Jahren und eine Ukrainerin im Alter von 46 Jahren. Kontrolliert wurden alle Drei auf dem Parkplatz in Uhyst a.T. als sie als Insassen eines ukrainischen Kleinbusses auf dem Weg nach Deutschland waren. Als Grund ihrer Reise gaben sie touristische Zwecke an, konnten aber keine genaueren Angaben zum Zielort machen. Bei der Nachschau im mitgeführten Gepäck fanden die Beamten dann allerdings Hinweise, welche auf eine bevorstehende Erwerbstätigkeit schließen ließen. Da die Drei keine erforderlichen Dokumente dafür vorweisen konnten, wurden sie in Gewahrsam genommen, beanzeigt und nach Polen zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell