Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schlagring im Gepäck

Bautzen (ots)

Einen, in Deutschland, verbotenen Schlagring fanden Beamte der Bundespolizei im Gepäck eines 47-jährigen Ukrainers. Er wurde als Insasse eines litauischen Kleinbusses festgestellt, welcher in Uhyst a.T. kontrolliert wurde, Die Personenüberprüfung verlief negativ, allerdings wurde bei der Nachschau im Gepäck des Mannes der Schlagring aufgefunden. Der Schlagring wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

