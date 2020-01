Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Im Kleintransporter nach Deutschland unterwegs

Zittau (ots)

...waren insgesamt elf moldawische Männer im Alter zwischen 24 und 42 Jahren, als sie durch Bundespolizisten am 10. Januar 2020 um 03:15 Uhr in der Ortslage Großhennersdorf kontrolliert wurden. Alle wiesen sich mit gültigen moldawischen Reisepässen aus und gaben Berlin als Ziel ihrer Reise an. Da keiner der Männer über genügend Barmittel verfügte um den Aufenthalt in Berlin zu finanzieren, reisten sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen nach Polen zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell