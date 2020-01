Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kupferdieb gestellt

Zittau (ots)

Einen 33-jährigen Polen, welcher in Hirschfelde Kupfer gestohlen hat, stellten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 12. Januar 2020. Während ihrer Streifenfahrt sahen die Beamten den 33-Jährigen, wie er sich an einem im Umbau befindlichen Supermarkt aufhielt. Bei Erkennen des Polizeifahrzeugs entfernte er sich zügig in Richtung polnische Grenze, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Bei einer genauen Nachschau am Supermarkt fanden die Beamten dann Kupferrohre und Abschnitte, welche zum Abtransport bereitgelegt wurden. Daraufhin angesprochen, gab der junge Mann die Tat zu. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

