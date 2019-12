Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - 85-Jährige in ihrer Wohnung beraubt - Goldketten und Jesuskreuz erbeutet - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 10. November 2019, 16.25 Uhr

Nach einem Überfall auf eine 85-jährige Frau gestern Nachmittag in Unterrath fahndet die Polizei nach zwei Frauen. Erbeutet wurde persönlicher Schmuck der Seniorin und ein Jesuskreuz. Die Frau blieb unverletzt. Gleichzeitig warnt die Polizei eindringlich davor, Fremden die Tür zu öffnen.

Am Nachmittag drangen die beiden Frauen auf unbekannte Weise in die Wohnung der Seniorin an der Straße "Auf der Reide" ein. Unter Vorhalt eines 20 Euro-Scheins drängten sie das Opfer in die Küche. Während eine der Täterinnen die Frau festhielt, durchsuchte die andere das Schlafzimmer und entwendete den Schmuck. Anschließend flüchteten die beiden Frauen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Eine der Täterinnen trug einen blauen Anorak. Die andere einen Kurzmantel. Beide hatten schwarze Haare.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 31 unter Telefon 0211 - 870-0.

