POL-D: Spektakulärer Verkehrsunfall in Heerdt - SUV überschlägt sich - 36-jährige Fahrerin schwer verletzt - Blutprobe

Dienstag, 10. Dezember 2019, 11.56 Uhr

Heute Mittag hat sich eine Frau in Heerdt auf der Hansaallee mit ihrem Pkw überschlagen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Mehrere geparkte Pkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Die Ursache ist noch unklar. Ein Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 36-jährige Frau auf der Hansaallee mit ihrem BMW in Richtung stadtauswärts unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie in Höhe der Amboßstraße die Kontrolle über ihr Auto. In der Folge kollidierte sie über eine Länge von etwa 90 Metern mit insgesamt fünf geparkten Autos, einem Baum sowie dem Metallschutzplanken der Bahnanlage und überschlug sich. Der BMW blieb auf dem Dach liegen. Die Düsseldorferin wurde schwer verletzt aus dem Pkw befreit und ins Krankenhaus transportiert. Da die Einnahme berauschender Mittel nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Mehrere Abschleppdienste waren erforderlich. Die Feuerwehr half bei den Aufräumarbeiten, beseitigte Betriebsmittel und Baumreste. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es für mehr als eine Stunde auf der Unfallstrecke zu Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen.

