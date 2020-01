Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Griffbereites Springmesser im Auto

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 15. Januar 2020 gegen 00:05 Uhr auf dem Parkplatz Uhyst a.T. einen ukrainischen Kleintransporter. Bei der Überprüfung des 35-jährigen ukrainischen Fahrers stellten die Beamten in der Mittelkonsole ein, in Deutschland verbotenes, griffbereites Springmesser fest. Dieses wurde beschlagnahmt und gegen den Ukrainer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

