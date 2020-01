Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtrag zu Pressemeldung OTS 2001062: Beschreibung der Ladendiebe - Hilden - 2001065

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Im Zuge der Ermittlungen zu den Ladendieben, welche am Samstag (11. Januar 2020) in Hilden mit einem umgebauten Kinderwagen in einem Bekleidungsgeschäft unterwegs waren, liegen der Kreispolizeibehörde Mettmann inzwischen - wenn auch nur vage - Täterbeschreibungen vor. Die Polizei hatte in ihrer Pressemeldung OTS 2001062 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4490522) bereits von dem Fall berichtet.

Aktuelle Fortschreibung der Polizei:

Personenbeschreibung der beiden Männer:

- beide etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß - einer trug eine dunkle Jacke sowie eine Kappe - der andere trug eine khakifarbene Jacke, hatte blonde Haare sowie "Airpods" in den Ohren - beide Männer hatten ein "osteuropäisches Erscheinungsbild"

Beschreibung der begleitenden Kinder:

- drei Jungen im Alter von etwa 6 bis 8 Jahren - zwei Mädchen im Alter von etwa 1 bis 3 Jahren - bei den Kindern war auch eine Frau, welche ein Kopftuch trug

Die Polizei fragt: Wem ist eine solche Personengruppe am Samstag in der Hildener Innenstadt aufgefallen oder kennt vielleicht sogar die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell