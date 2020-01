POL-ME: Unfallflucht mit falschen Kennzeichen nach Einbruch in Homberg - Ratingen - 2001063

Polizei Mettmann

Unfallflucht mit falschen Kennzeichen nach Einbruch in Homberg - Ratingen - 2001063

Mettmann (ots)

Am Samstagabend des 11.01.2020, gegen 20.00 Uhr, verursachte ein noch unbekannter Fahrer eines silbernen PKW Opel Corsa einen Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden auf dem Breckhauser Weg im Ratinger Ortsteil Homberg. Zu dieser Zeit befuhr der Wagen den asphaltierten Feldweg, aus Richtung Homberg kommend, in Fahrtrichtung Eggerscheidt. In Höhe der Häuser Nr. 2-4 verlor der Fahrer in einer leichten Kurve die Kontrolle über den Opel. Der Corsa kam nach rechts von der Fahrspur ab und prallte gegen zwei Begrenzungstafeln (Zeichen 625) am Fahrbahnrand. Dabei entstand allein an den Verkehrszeichen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Dessen ungeachtet verließ der Opel-Fahrer den Unfallort, obwohl er von Anwohnern auf die Folgen des Unfalles angesprochen wurde, zu Fuß in unbekannte Richtung, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Den nur leicht unfallbeschädigten Corsa ließ er unverschlossen und bepackt mit Taschen, einem Koffer sowie weiterem Gepäck am Unfallort zurück.

Die zum Unfallort gerufene Polizei stellte fest, dass die am silbernen Corsa angebrachten Düsseldorfer Kennzeichen nicht zu dem aufgefundenen und sichergestellten Opel gehören, dessen Besitzverhältnisse aktuell noch ungeklärt sind. Kennzeichen und Opel wurden von der Ratinger Polizei sichergestellt. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Unfallfahrer führten leider zu keinem schnellen Erfolg.

Der flüchtige Unfallfahrer wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich

- osteuropäisch wirkendes Aussehen

- ca. 40 bis 50 Jahre alt

- auffällig großer Kopf

- Blutschwamm (Hämangiom / Adergeschwulst) auf der Nasenspitze

- bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Lederjacke

Erst im Zuge weiterer polizeilicher Ermittlungen wurde bekannt, dass der Opel Corsa, nur wenige Minuten vor dem Unfall, von Zeugen an der Dorfstraße in Ratingen-Homberg beobachtet wurde. Dort stand der Wagen im Tatzusammenhang mit einem aktuellen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bei diesem wurden nicht nur die Fahrzeugschlüssel, sondern auch der komplette PKW Skoda Octavia der Einbruchsopfer gestohlen ( dazu unsere Pressemitteilung / ots 2001061 vom heutigen Tag: "Homejacking" - Einbrecher entwenden Skoda Octavia - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4490181 ).

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der von der Polizei sichergestellte Unfallwagen zuvor wahrscheinlich als Fahrzeug der Einbrecher benutzt, die nach der Tat mit dem Opel und dem gestohlenen Skoda vom Tatort flüchteten. Die am sichergestellten Corsa angebrachten Düsseldorfer Kennzeichen sind für einen Opel-Corsa aus der Landeshauptstadt ausgegeben. Tatsächlich handelt es sich aber bei den am Unfallwagen montierten Schildern offenbar um gefälschte Doubletten. Denn bei einer sofortigen Prüfung des richtigen Corsas an der Halteradresse in Düsseldorf, wurde dieser dort von der Polizei mit seinen ordnungsgemäßen Kennzeichen angetroffen.

Bisher liegen der Ratinger Polizei weder konkrete Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des flüchtigen Unfallfahrers, noch seines Komplizen vom Einbruch, noch zum Verbleib des gestohlenen Skodas vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

