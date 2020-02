Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Jugendlichen

Verkehrsunfall mit einer verletzten Jugendlichen

Am Donnerstag, 06.02.2020, gegen 07:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Trierer Straße in Bausendorf, bei dem eine Jugendliche leicht verletzt wurde. Die Jugendliche befand sich als Fußgänger auf dem Gehweg im Bereich zwischen der dortigen Volksbank und der Bushaltestelle, als ein Fahrzeug nach rechts auf ein Grundstück / Parkplatz einbog und hierbei die Jugendliche leicht am linken Bein streifte. Durch den Kontakt mit dem Fahrzeug fiel die Jugendliche auf den Boden. Da sie zunächst der Auffassung war, sich bei dem Vorfall keine Verletzungen zugezogen zu haben, begibt sie sich unmittelbar zu dem, in der Haltebucht wartenden Schulbus und begibt sich zur Schule. Hier bekommt sie, im Laufe des Vormittags Schmerzen und begibt sich, zwecks Untersuchung, ins Krankenhaus Wittlich, wo sie, nach ambulanter Behandlung entlassen werden kann. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Der Verursacher habe sich im Anschluss an den Vorfall noch vor Ort befunden. Allerdings hat die Jugendliche es versäumt, diesen auf den Vorfall anzusprechen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, unter der Rufnummer 06571-9260, in Verbindung zu setzen. ------------------------------------------------------------ Schloßstraße 28 54516 Wittlich www.polizei.rlp.de

