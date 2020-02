Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Sonntag, 9. Februar 2020

Daun (ots)

Ereignis: E r s t m e l d u n g Wohnhausbrand

Ort: Hohenfels-Essingen, Schulstr.

Zeit: 09.02.2020, 09.55 h

Am Morgen des heutigen Tages kam es zu einem Wohnhausbrand (Einfamilienhaus) in Hohenfels-Essingen, in der VGV Gerolstein. Ein Bewohner des Hauses als auch eine weitere Person wurden dabei verletzt und müssen ärztlich behandelt wer-den. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehren aus Gerolstein, Hohenfels-Essingen, Berlingen und Pelm sind aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschätzbar.

