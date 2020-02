Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in eine Einliegerwohnung

Hetzerath (ots)

Am Sonntag, 09.02.2020 wurde der Polizei Wittlich ein Einbruch in eine Einliegerwohnung in Hetzerath, Auf Fallert gemeldet. Die Anwohner stellten im Laufe des Nachmittags fest, dass auf der Rückseite des Anwesens ein Fenster der leerstehenden Einliegerwohnung aufgebrochen wurde. Der Täter hatte sich so Zutritt zur Wohnung verschafft und die Wohnung komplett durchsucht. Die Ermittlungen ergaben, dass die Tatzeit bereits am Samstag, 08.02.2020 zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr lag. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat soll dies bitte der Polizei Wittlich unter der 065719260 mitteilen.

