POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Rettungskräfte beleidigt und versucht anzugreifen, Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurter Ring, 13.01.2020, 14:55 Uhr

(He)Gestern Nachmittag versuchte ein 38-jähriger Wohnsitzloser, während eine Rettungswagen-Besatzung ihm zu Hilfe kommen wollte, diese augenscheinlich zu verletzen. Beleidigungen wurden ebenfalls ausgesprochen. Der 38-Jährige wurde gegen 15:00 Uhr auf dem Klagenfurter Ring liegend gemeldet. Passanten verständigten den Rettungsdienst. Als sich eine 22-jährige Sanitäterin dem Mann näherte, versuchte dieser plötzlich die Frau zu schlagen. Während die Behandlung weiter durchgeführt werden soll, beleidigte er die Sanitäterin und bedrohte diese. Zeitgleich versuchte er augenscheinlich nach einem Taschenmesser zu greifen. Aufgrund der starken Alkoholisierung misslang dies jedoch. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den Mann fest und verbrachte ihn in das Polizeigewahrsam. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

2. Schmuck aus Wohnung verschwunden, Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, 11.01.2020, 11:00 Uhr - 15:00 Uhr

(He)Am Samstag verschwand aus der Wohnung einer 91-jährigen Wiesbadenerin auf unerklärliche Weise Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro. Hinweise auf die Diebe liegen bis dato nicht vor. Gestern Abend wurde die Polizei darüber informiert, dass der Schmuck am vergangenen Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr, verschwand. In diesem Zeitraum hielt sich die Geschädigte außer Haus aus und hatte ihren Angaben zufolge die Wohnung verschlossen. Aufbruchsspuren konnte bei einer Untersuchung des Tatortes in der Richard-Wagner-Straße nicht festgestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wie der oder die Täter in die Wohnung gelangen konnten. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Fensterscheibe mit Stein eingeworfen, Wiesbaden, Giselherstraße, 08.01.2020.

(He) Wie der Polizei gestern Abend mitgeteilt wurde, kam es bereits am 08.01.2020 in der Giselherstraße in Wiesbaden zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten augenscheinlich nicht in das Hausinnere, verursachten jedoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Vor Ort wurde ein Fenster mit einem Stein eingeworfen, das Haus jedoch nicht betreten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Werner-Hilpert-Straße, 09.01.2020, 16:00 Uhr - 12.01.2020, 16:00 Uhr

(He) Zwischen dem 09. und 12.01.2020 kam es in der Werner-Hilpert-Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter einen Sachschaden von circa 1.000 Euro verursachten. Die Täter näherten sich den ersten Ermittlungen zufolge der Rückseite des Gebäudes und versuchten dort eine Terrassentür sowie ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Geschlagen und beleidigt, Zeuge / Helfer gesucht! Wiesbaden, Bahnhofstraße, 11.01.2020, 22:05 Uhr

(he)Am Samstagabend kam es in der Bahnhofstraße in Wiesbaden seitens eines Trios zu einem Übergriff gegenüber einem 20-jährigen Wiesbadener. Ihm kam ein Zeuge zu Hilfe, den die Polizei nun sucht. Der 20-Jährige hielt sich um kurz nach 22:00 Uhr am Bussteig C auf, als zwei Jungen und ein Mädchen auftauchten, welche anfingen den Wiesbadener zu provozieren und im weiteren Verlauf auch zu schlagen. Zuvor wurden von dem Trio auch andere Passanten an der Bushaltestelle angesprochen. Die Jugendlichen könnten alkoholisiert gewesen sein; wirkten zumindest "überdreht". Als ein Beteiligter dann den Geschädigten aufforderte aus einer Schnapsflasche des Trios zu trinken und dies abgelehnt wurde, hielt ein Junge dann den 20-Jährigen fest und das Mädchen schlug und trat nach dem Wiesbadener. Ein Anwesender Zeuge ging dann dazwischen und beendete den Angriff. Das Trio fuhr dann mit dem Bus davon und der Geschädigte bedankte sich nochmals bei dem Helfer. Von diesem sind jedoch keinerlei Personalien bekannt. Beschreibung 1. Täter: ca. 1,70 Meter, schlank, sportlich, beige Basecap, weiße In-Ear-Kopfhörer, schwarze Brusttasche, schwarzer Jogginganzug. 2.Täter: ca. 1,75 - 1,80 Meter, schlank, hellbeige, dicke Stoffjacke mit Kapuze, Jeanshose. Täterin: 1,50-1,60 Meter, dunkelbraune lange Haare bis unter die Schulter, offen getragen, schlank, sportlich, schwarzer Pulli, Jeansweste, Jeanshose. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere den einschreitenden Passanten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher kommen übers Dach, Idstein, Black-und-Decker-Straße, 10.01.2020, 16.30 Uhr bis 13.01.2020, 06.40 Uhr, (pl)Beim Einbruch in ein Fachgeschäft für Handwerkerbedarf in der Black-und-Decker-Straße in Idstein haben unbekannte Täter im Verlauf des Wochenendes diverse Maschinen erbeutet. Die Einbrecher kletterten auf das Dach der Halle, wo sie dann ein Oberlicht einschlugen. Durch die Öffnung gelangten sie in das Lager des Geschäftes und entwendeten hieraus die Maschinen im Wert von über 6.500 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Werkstatthalle, Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Straße, 13.01.2020, 17.30 Uhr bis 14.01.2020, 06.45 Uhr, (pl)Unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in eine Werkstatthalle in der Nikolaus-August-Otto-Straße in Bad Schwalbach eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Halle ein und ließen aus dem Büro aufgefundenes Bargeld mitgehen. Damit nicht genug, besprühten die Eindringlinge ein in der Halle abgestelltes Auto mit orangener Farbe und richteten hierdurch einen erheblichen Sachschaden an. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Bad Schwalbach, Langenseifen, Lorcher Straße, 12.01.2020, 15.00 Uhr bis 13.01.2020, 09.45 Uhr, (pl)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde ein Wohnhaus in der Lorcher Straße in Langenseifen von Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam die rückwärtige Kellertür. Nachdem sie dann durch diese in das Gebäude eingedrungen waren, hebelten die Täter eine weitere Zugangstür auf, um sich Zutritt zu den restlichen Räumlichkeiten des Hauses zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher nahezu das ganze Haus nach Wertgegenständen, um dann mit ihrem Diebesgut unerkannt die Flucht zu ergreifen. Die Unbekannten hatten es unter anderem auf Bargeld abgesehen. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen in diesem Fall die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

4. Tür von Apotheke hält Aufbruchsversuch stand, Idstein, Am Bahnhof, 12.01.2020, 13.50 Uhr,

(pl)Die Schiebetür einer Apotheke in Idstein hat am Sonntagnachmittag einem Einbrecher standgehalten. Der Täter versuchte gegen 13.50 Uhr in der Straße "Am Bahnhof", die Schiebetür der Apotheke mittels eines Holzkeils einzudrücken. Als dies jedoch nicht klappte, ergriff der gescheiterte Täter unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Mauer auf Schulgelände mit Farbe beschmiert, Eltville, Wiesweg, 10.01.2020 bis 13.01.2020,

(pl)Unbekannte Täter haben im Verlauf des Wochenendes auf dem Gelände des Schulzentrums im Wiesweg eine Mauer mit Farbe besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

6. Beifahrerseite von geparktem BMW zerkratzt, Rüdesheim, Fürstbischof-Rudolf-Straße, 11.01.2020, 20.00 Uhr bis 12.01.2020, 14.00 Uhr,

(pl)In Rüdesheim wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag die Beifahrerseite eines geparkten BMW X5 zerkratzt. Der betroffene Pkw, an welchem ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand, war in der Fürstbischof-Rudolf-Straße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

7. Seitenscheibe von Auto eingeschlagen, Taunusstein, Hahn, Grillparzerstraße, 13.01.2020, 17.00 Uhr bis 14.01.2020, 07.45 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter in der Grillparzerstraße in Taunusstein-Hahn die Seitenscheibe eines geparkten Opel Corsa offensichtlich mittels eines Besens eingeschlagen. Im Innenraum des betroffenen Pkw wurden Bruchstücke eines Besens gefunden. Aus dem betroffenen Fahrzeug wurde nichts entwendet, der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

8. Erste Maschine bereits vor Beginn der Motorradsaison stillgelegt, Bad Schwalbach, 13.01.2020,

Die neue Motorradsaison hat noch nicht so richtig begonnen und doch wurde bereits das erste Krad aus dem Verkehr genommen. Am Montagnachmittag wurden Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes des Rheingau-Taunus-Kreises auf ein Leichtkraftrad aufmerksam, welches in Bad Schwalbach fuhr.Bei der Kontrolle der 125er Aprilia wurde festgestellt, dass der Fahrer die originalen Brems- und Kupplungshebel gegen preisgünstige Ersatzteile ausgetauscht hatte. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den Fahrer kommen ein Bußgeldverfahren und die Vorführung bei einer technischen Überwachungsstelle zu.

