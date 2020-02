Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 12.02.2020

Daun (ots)

Ereignis: Autofahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ort: Lissingen, B 410

Zeit: 11.02.2020, 07.25 Uhr

Die B 410 war am Dienstag zwischen der Einmündung Hinterhausen und Büdesheim nach einem Unfall zeitweise voll gesperrt. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Gerolstein war zuvor mit ihrem PKW in Richtung Prüm unterwegs und wollte einen vorausfahrenden LKW überholen. Bei dem Vorgang kollidierte sie mit einem entgegenkommenden LKW. Die junge Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Im Rahmen dieses Unfallgeschehens ereignete sich ein Folgeunfall. Eine 26-Jährige aus der VG Prüm fuhr einem vorausfahrenden Autofahrer aus dem Eifelkreis Bitburg- Prüm hinten auf. An den PKW entstanden auch hier Sachschäden, die beiden Beteiligten verletzten sich dabei nicht.

