Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher scheitern an Fenstersicherungen

Kasel (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 4. November 2019, 18.20 Uhr bis 5. November 2019, 8.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Kasel in der Straße "Zur Lay" einzubrechen. Dies misslang jedoch.

Die unbekannten Täter versuchten, durch Aufhebeln eines Fensters in das Hausinnere zu gelangen. Sie scheiterten jedoch an den guten Sicherungen, sodass es bei einem Einbruchsversuch blieb.

Die Kriminalpolizei Trier bittet um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Straftat unter der Nummer 0651-97792290 oder 0651-97792152.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell