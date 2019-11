Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kriminaldirektion Koblenz stellt Fragen zum tödlichen Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamten

Hoppstädten (ots)

Am Samstag, den 2. November 2019, kam es um 20:39 Uhr in Hoppstädten-Weiersbach zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, in dessen Verlauf ein Mensch verstorben ist.

Im Rahmen der von der Kriminaldirektion Koblenz durchgeführten Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der getötete, ein 26-jähriger eritreischer Staatsbürger, bereits im Vorfeld in Hoppstädten-Weiersbach aufgehalten hat.

Im Laufe des Samstags kam es zu Ereignissen sowie Straftaten, bei denen der Eritreer eine Axt mit sich geführt hat. Die Herkunft der Axt steht nicht fest.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang:

- Wer kann Informationen zur Herkunft der Axt geben? - Wurde die Axt möglicherweise entwendet? - Wo hat sich die Person am 2. November zwischen 8:30 Uhr und

16:45 Uhr aufgehalten?

- Unklar ist bislang auch, wo der Eritreer möglicherweise die persönlichen Gegenstände wie Bekleidung, Ausweispapiere etc. deponiert haben könnte. Wer kann hierzu Angaben machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die KD Koblenz, 0261/ 103-2690 bzw. an die PI Birkenfeld, 06782/ 9910

