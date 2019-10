Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191009-3: Einbruch in Verbrauchermarkt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter mit brachialer Gewalt die Schränke auf und entwendeten Zigaretten in bisher unbekannter Menge.

Um 02:40 Uhr lösten Einbrecher in einem Verbrauchermarkt in der Stiftsstraße am Mittwoch (09. Oktober) einen Alarm aus. Polizeibeamte stellten kurz darauf fest, dass die Täter die gläserne Haupteingangstür des Geschäftes eingeschlagen und die Schränke eines darin befindlichen Tabakgeschäftes aufgebrochen hatten. Daraus entwendeten sie eine unbestimmte Menge an Zigarettenstangen. Sie flüchteten wenige Minuten nach der Alarmauslösung vermutlich mit einem Auto vom Tatort. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen bittet Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

