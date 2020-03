Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Männer schlagen und treten auf Opfer ein.

Lippe (ots)

Zu einem Übergriff auf einen 43-jährigen Mann aus Bad Salzuflen kam es am Mittwochabend in der Straße im Gänsefeld. Während der Mann gegen 19:30 Uhr mit seinem Hund Gassi ging, überfielen ihn auf Höhe der Hausnummer 17 zwei unbekannte Männer. Ohne etwas zu sagen, schlugen sie ihrem Opfer ins Gesicht und traten ihn am Boden liegend. Vermutlich weil der 43-Jährige sich wehrte, ließen die Männer von ihm ab und flüchteten. Einer lief in Richtung des HIT-Marktes, der andere in Richtung Wasserfuhr. Was die Männer genau von ihrem Opfer wollten, blieb unklar. Der 43-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Täter werden beide als 25 - 28 Jahre alt, etwa 170 - 175 cm groß und schlank beschrieben. Einer war mit einer grau-blauen Jacke bekleidet, der andere führte ein etwa 1 Meter langes Kantholz mit sich. Ihre Hinwiese zu der Tat oder auf die Täter richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

