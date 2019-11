Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 11-jähriger Junge bei Unfallflucht verletzt

Friedland (ots)

Am 14.12.2019 ereignete sich in 17094 Burg Stargard, Am Brink ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein elfjähriges Kind leichtverletzt wurde. Der Junge befand sich auf dem Heimweg von der Schule und ging auf einem ebenerdigen Gehweg, als ihm der PKW des bislang unbekannten Tatverdächtigen entgegenkam. Aufgrund eines unzureichenden Sicherheitsabstandes kam es dann zur Kollision zwischen dem Kind und dem PKW am rechts Außenspiegel, wobei der Tatverdächtige seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Der Junge sagte dann seiner Mutter Bescheid, die die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzte und mit ihrem Sohn ins Klinikum Neubrandenburg fuhr, wo der Junge dann zunächst stationär aufgenommen wurde. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen orangen Renault Kangoo handeln soll, der an beiden Fahrzeugseiten weiß-rote Reflektorstreifen besitzt. Den Fahrzeugführer beschreibt der Junge als einen Mann um die 50 Jahre alt, mit einer Glatze und einem schwarzen Oberteil. Trotz umfangreicher Ermittlungen gibt es bislang keine weiteren Erkenntnisse zum Tatverdächtigen, weshalb die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bittet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder der Unfall beobachtet hat, möge sich mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

