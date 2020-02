Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 24. Februar 2020, gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 21jähriger aus Vechta mit einem PKW die Driverstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hatte die Polizei den Verdacht, dass der 21jährige unter den Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 21jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Montag, 24. Februar 2020, zwischen 05.50 Uhr und 14.03 Uhr, kam es in der Brandstraße auf dem Parkplatz einer Fleischerei zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten Kia Ceed. Am Kia Ceed entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1800 Euro. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Zwischen Sonntag, 23. Februar 2020, 22.00 Uhr, und Montag, 24. Februar 2020, 15.00 Uhr, kam es in der Brandstraße in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken einen VW Golf. Der VW Golf war auf einer Parkfläche vor einem Mehrparteienwohnhaus abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Zwischen Samstag, 22. Februar 2020, 18.15 Uhr, und Montag, 24. Februar 2020, 08.30 Uhr, kam es in der Wicheler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem PKW gegen einen am rechten Fahrbahnrad geparkten Mercedes AMG. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell