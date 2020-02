Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Freitag, 21. Februar 2020, gegen 07.55 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Bahnhofsallee/ Bremer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 15jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den an der Bahnhofsallee befindlichen Geh-und Radweg in Richtung Kreisverkehr. An der Einmündung Bahnhofsallee/ Bremer Straße überquerte die 15jährige die Bremer Straße an der dortigen Ampelanlage. Anschließend beabsichtigte die 15jährige nach rechts abzubiegen. Von rechts kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrrad und fuhr gegen das Fahrrad der 15jährigen. Die beiden Lenker stießen zusammen. Hierbei verletzte sich die 15jährige leicht. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, ohne seine Feststellungspflichten nachgekommen zu sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) in Verbindung zu setzen.

