Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin verletzt sich beim Sturz schwer

Grevenbroich-Neu-Elfgen (ots)

Am Sonntagmittag (12.01.) verletzte sich eine Radfahrerin in Neus-Elfgen schwer. Die 55-Jährige war mit ihrem Rennrad, gegen 12:30 Uhr, auf der Bergheimer Straße in Richtung "Am Hammerwerk" unterwegs. Als sie, aus noch ungeklärten Gründen, stark abbremste, stürzte sie über den Lenker auf die Straße. Rettungskräfte brachten die Frau aus Bedburg in ein Krankenhaus.

