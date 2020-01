Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neusser Wohnhäuser - Polizei bietet Beratungstermine an

Neuss (ots)

Ein Reihenhaus am Bongertweg in Neuss-Uedesheim war das Ziel von Wohnungseinbrechern. Am frühen Samstagmorgen (11.01.), zwischen 04:00 Uhr und 08:15 Uhr, drangen die Täter in das Haus ein. Hebelspuren an der Terrassentür zeugen von ihrer Arbeitsweise und konnten von der Polizei gesichert werden. Während die ahnungslosen Bewohner schliefen und von dem Vorfall nichts mitbekamen, durchsuchten die Einbrecher Teile des Mobiliars. Sie entwendeten, nach ersten Erkenntnissen, neben Bargeld, auch einen Apple Computer.

Auch auf der Pfarrer-Smeddinck-Straße (im gleichen Ortsteil) waren Wohnungseinbrecher aktiv. In der Zeit von Freitag (10.01.), 22:30 Uhr, bis Samstag (11.01.), 06:30 Uhr, gelangten die Täter durch die aufgebrochene Eingangstür in das betroffene Einfamilienhaus. Bei ihrer Suche nach Verwertbarem wurden sie fündig und entkamen mit einem Portmonee.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131300-0 entgegen.

Übrigens: etwa die Hälfte aller Wohnungseinbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Kompetente und kostenlose Tipps von Experten der Kriminalpolizei bekommen Sie bei der "Beratung am Abend". Bei diesem Termin dreht sich alles um die Frage: "Wie kann ich mich bestmöglich vor Wohnungseinbrechern schützen?"

Wann: Mittwoch, 15.01.2020 und 29.01.2020, jeweils um 18 Uhr (Anmeldung unter Telefon 02131 3000 erforderlich).

Wo: Polizeigebäude, Jülicher Landstraße 178, 41464 Neuss

Schieben Sie Einbrechern - gemeinsam mit der Polizei - einen Riegel vor!

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell