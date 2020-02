Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Freitag, 21. Februar 2020, zwischen 00.30 Uhr und 00.35 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter ein derzeit leerstehendes Gebäude in der Mühlenstraße mit Farbe. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an Turnhalle

Am Montag, 24. Februar 2020, zwischen 12.45 Uhr und 14.10 Uhr, kam es in der Königseestraße zu einer Sachbeschädigung an einer Turnhalle. Ein bislang unbekannter Täter warf vermutlich mit einem Stein gegen die Scheibe der Eingangstür einer Turnhalle, sodass diese beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Widerstand

Am Montag, 24. Februar 2020, 18.53 Uhr, befuhr ein 38jähriger aus Cloppenburg mit einem PKW die Max-Planck-Straße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei fest, dass der 38jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Als der Fahrer die Fahrzeugschlüssel aushändigen sollte, sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und wehrte sich. Anschließend versuchte der 38jährige zu Fuß zu flüchten. Dies konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden. Gegen den 38jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

