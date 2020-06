Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit vierjährigem Kind in Bad Kreuznach - Kurhausstraße (Bad Münster)

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, 01.06.2020 zwischen 18 und 19 Uhr kam es in Bad Kreuznach OT Bad Münster in der Kurhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine weibliche Fahrradfahrerin die Kurhausstraße in Bad Münster in Richtung des Kurhauses. In der Nähe des Schwimmbades kollidiert die Dame mit dem vierjährigen Jungen, der sich daraufhin verletzte und von seiner Mutter ins Krankenhaus verbracht werden muss. Der Unfall wird bei hiesiger Dienststelle erst am heutigen Tag gemeldet. Die Fahrradfahrerin entfernte sich ohne die Nennung von Personalien von der Unfallstelle und ist derzeit unbekannt. Sie wird als ca. 40-jährige Dame mit blondem Pferdeschwanz und kräftiger Statur beschrieben. Sie war unterwegs mit einem vermutlich grauen oder blauen Damenrad. Dabei soll es sich um ein E-Bike gehandelt haben.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Kreuznach oder einer anderen beliebigen Polizeidienststelle zu melden (0671-8811-101).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-101

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell