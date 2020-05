Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos beschädigt und Motorroller umgeworfen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Heslach (ots)

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Samstag (30.05.2020) in der Böblinger Straße mindestens zwei Autos beschädigt und einen Motorroller umgeworfen. Die offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden 16- und 17-jährigen Täter traten gegen 00.20 Uhr an einem BMW 1er und einem Opel Astra gegen den rechten Außenspiegel, wodurch ein Schaden von zirka 800 Euro entstanden ist. Ob an dem umgeworfenen Motorroller der Marke Benzhou ein Schaden entstanden ist, ist noch unbekannt. Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

