Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 31-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag (29.05.2020) in der Wangener Straße zu. Sie war gegen 19.15 Uhr mit ihrem Piaggio-Roller in Richtung Wangen unterwegs. Kurz vor der Landhausstraße musste ein vor ihr begleitet fahrender 17-Jähriger mit seinem Pkw Dacia wegen einer roten Ampel abbremsen. Die Rollerfahrerin fuhr aus Unachtsamkeit leicht auf den Dacia auf und stürzte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden.

