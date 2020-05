Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (28.05.2020) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Bürogebäude an der Dornstraße eingebrochen zu sein. Zeugen alarmierten gegen 21.30 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Mann mit einem Gegenstand die gläserne Eingangstür eingeschlagen und anschließend das Gebäude betreten hatte. Die Beamten überprüften den Bürokomplex und stellten mehrere beschädigte Deckenlamellen und Lampen fest. Sie entdeckten den 33-jährigen Tatverdächtigen bei dem Versuch, eine Bürotür aufzutreten. Als er die Polizisten bemerkte, ergriff er die Flucht und warf dabei kleinere Mengen Betäubungsmittel fort. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Der libanesische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (29.05.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell