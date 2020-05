Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben in den frühen Donnerstagmorgenstunden (28.05.2020) am Feuerseeplatz vier Autos aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen 02.00 Uhr und 08.30 Uhr die Fensterscheiben der Beifahrerseiten auf und durchsuchten die Autos. Aus einem VW Golf erbeuteten sie Sonnenbrillen, eine Kamera sowie ein Desinfektionsspray. Ob die Diebe etwas aus den anderen Fahrzeugen stahlen, muss noch ermittelt werden. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

