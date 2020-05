Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Stuttgart-Freiberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (30.05.2020) gegen 04.50 Uhr in der Mönchfeldstraße ereignet hat, ist die Fahrerin schwer verletzt worden. Eine 20-jährige fuhr mit ihrem VW Lupo auf der Mönchfeldstraße in Richtung Freiberg. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte in die dort befindliche Baustelle. Rettungskräfte waren im Einsatz, kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. An ihrem Lupo entstand ein Schaden von zirka 2.000 EUR und an der Baustelle ein Schaden von zirka 5.000 EUR.

