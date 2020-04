Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/Neckar/RW) Betonsteine rutschen von Anhänger 23.4.20, 14 Uhr

Oberndorf/N-Aistaig (ots)

Weil die Ladung auf einem Autoanhänger nicht richtig gesichert war, rutschte diese in einer Kurve zwischen Aistaig und Weiden von der Ladefläche. Der 71 Jahre alte Fahrer des Mercedes-Gespanns aus dem Kreis Freudenstadt hatte am Donnerstagnachmittag offenbar die schweren Betonsteine auf seinem Anhänger nicht richtig gesichert. In einer scharfen Rechtskurve auf dem Anstieg nach Weiden rutschten diese nach links und brachten den leichten Anhänger zum Kippen. Die U-Steine fielen auf die Gegenfahrbahn und beschädigten den Belag. Die Polizei schätzt den Sachschaden an Anhänger und Fahrbahn auf 1.000 Euro.

