Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen) Zigarettenautomat am Bahnhofsplatz aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Wehingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen, der am Bahnhofsplatz in Wehingen montiert ist. Vermutlich mit einem Akku-Winkelschleifer flexte der Unbekannte eine größere Öffnung in die Front des Automaten und gelangte so an die darin vorhandenen Zigarettenschachteln. Hinweise zu dem Automatenaufbruch nimmt die Polizei Wehingen (07426 1240) entgegen.

