Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach-Hammereisenbach

VS) Sachbeschädigung durch Farbschmiererei (23.04.2020)

Vöhrenbach (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fassade eines Geschäftshauses in der Talblick-Straße. Die Unbekannten sprühten Schimpfworte und die Zahl "4" auf die Außenwand, Fenster und Tür des Gebäudes. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Furtwangen, Tel. 07723 92948-0, zu wenden

